Masumiyet 12.bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 11. bölüm full izle!
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Masumiyet 12.bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 11. bölüm full izle!

Masumiyet 12.bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 11. bölüm full izle!
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Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 12.bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 11. bölüm full izle!

12. bölümü ile ekrana gelecek Masumiyet dizisinde heyecan bir saniye eksik olmuyor. Psikolojik, dram türündeki Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet 12.bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 11. bölüm full izle!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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