Masum

Türkiye'nin ilk internet dizisi Masum, Polisiye ve dramayı harmanlayarak, ilk bakışta sıradan görünen bir Türk ailesinin çevresinde sıra dışı bir hikâyeyi konu alan dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin.

Masum

Türkiye'nin ilk internet dizisi Masum, Polisiye ve dramayı harmanlayarak, ilk bakışta sıradan görünen bir Türk ailesinin çevresinde sıra dışı bir hikayeyi konu alan dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan rol alıyor. Yapımını D Productions'ın yaptığı, Berkun Oya'nın kendi tiyatro oyunu "Bayrak"tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini de üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce yaptı. Dizi her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşuyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, Bartu Küçükçağlayan, Altın Portakal, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Okan Yalabık, Berkun Oya, Seren Yüce, Tülin Özen, Nur Sürer
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