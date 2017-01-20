Maşukiye'de kaldırımlar onarılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları ile bölge halkının da beğenisini topluyor.

Kartepe halkının güvenliğini ön planda tutan üst yapı çalışmalarının bir ayağı da Maşukiye Mahallesi'nde kaldırım tamiratı şeklinde gerçekleştiriliyor. Kış turizminin yoğunluğunun hissedildiği şu günlerde Maşukiye'deki ticari hayat da yeni işletmelerle daha da hareketleniyor. İlçe ekonomisine katkı veren yeni işletmelerin açılması sırasında yapılan alt yapı çalışmaları sonrası üst yapı iyileştirmeleri de belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Bu kapsamda Maşukiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri de kaldırım tamiratlarını soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde gerçekleştiriyor. Ekipler altyapı düzenlemeleri nedeniyle bozulan 280 metrekarelik alandaki kaldırımda tamirat çalışması ile şık yaya kaldırımlarını vatandaşın kullanıma sunmak için yoğun bir tempoda görev yapıyor.