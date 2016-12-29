Masterpiece - Yılbaşı

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



"Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Sanatçılarımızın adım adım yönlendirmeleri ile seçmiş olduğunuz eseri tamamlayacak ve etkinlik sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir yağlıboya tablonuz olacak.



Beyoğlu Galata'dayız. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte sanat konuşacağız, tablolar yapacağız ve çok eğleneceğiz."