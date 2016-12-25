Masterpiece String Art - Panda

Masterpiece Galata'da, cıvıl cıvıl bir atölyede, güzel müzikler eşliğinde sizi giderek popülerleşen String Art'ı deneyimlemeye çağırıyor.



"Ham bir ahşap plakayı tamamen kendi ellerinizle yalnızca 3 saat içerisinde evinizin en dekoratif parçası haline getirmek istemez misiniz? Sanatçılarımız eşliğinde ahşap plakanızı önce onlarca çeşit renkten dilediğinize boyayacak daha sonra özel olarak tasarlanmış çivi çakma aletinizi kullanırken günün gerginliğini atacaksınız. Son aşamada ise eserinizi sanatçımızın direktifleri doğrultusunda yüzlerce ip çeşidimizden evinize ve zevkinize uygun olanlarla doldururken kafanızı tamamen boşaltacak ve terapi gibi bir seans sonrası eserinizi tamamlayacaksınız.



Galata'dayız. İçeceğinizi alıp gelmeniz yeterli, müzik ve gerekli tüm malzemeler bizden. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz, çok eğleniyoruz. Bekleriz."