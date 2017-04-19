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Masterpiece String Art - Kelebek
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Masterpiece String Art - Kelebek

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Masterpiece String Art - Kelebek

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

"Masterpiece Galata'da, cıvıl cıvıl bir atölyede, güzel müzikler eşliğinde sizi giderek popülerleşen String Art'ı deneyimlemeye çağırıyoruz.

Ham bir ahşap plakayı tamamen kendi ellerinizle yalnızca 3 saat içerisinde evinizin en dekoratif parçası haline getirmek istemez misiniz? Sanatçılarımız eşliğinde ahşap plakanızı önce onlarca çeşit renkten dilediğinize boyayacak daha sonra özel olarak tasarlanmış çivi çakma aletinizi kullanırken günün gerginliğini atacaksınız. Son aşamada ise eserinizi sanatçımızın adım adım yönlendirmesi ile yüzlerce ip çeşidimizden evinize ve zevkinize uygun olanlarla doldururken kafanızı tamamen boşaltacak ve terapi gibi bir seans sonrası eserinizi tamamlayacaksınız.

Beyoğlu, Galata'dayız. İçeceğinizi alıp gelmeniz yeterli, müzik ve gerekli tüm malzemeler bizden. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz, çok eğleniyoruz. Bekleriz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Masterpiece Galata

Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Masterpiece String Art - Kelebek

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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