Grand Hyatt İstanbul ve Masterpiece işbirliği ile sıradanlıktan uzak bir etkinlik; "Masterpiece – Şimdi Sanatçı Sensin!", 20 Ocak'ta Grand Hyatt İstanbul'da...



"Sıradan kurumsal etkinliklerden sıkıldıysanız sizleri sanat dolu bir deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. İş arkadaşlarınızı bir de resimde fırça sallarken, heykelde kile hayat verirken görün.



Sonunda evine ofisine götürebileceğin, arkadaşlarına hediye edebileceğin kendi eserlerin olacak.



Daha önce hiç resim yada heykel yapmamışsan bile, şimdi sanatçı sensin!"