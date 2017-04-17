Masterpiece - Papağan
Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Masterpiece İzmirMekan Adresi : Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sok.No. 42Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00Kategori : Masterpiece - PapağanTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Masterpiece İzmir
Mekan Adresi : Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sok.No. 42
Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Masterpiece - Papağan
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io