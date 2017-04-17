Masterpiece - Papağan

Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Masterpiece İzmirMekan Adresi : Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sok.No. 42Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00Kategori : Masterpiece - PapağanTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.

Masterpiece - Papağan

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Masterpiece İzmir

Mekan Adresi : Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sok.No. 42

Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Masterpiece - Papağan

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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