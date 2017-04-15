Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



Mersin Divan Otel'in keyifli ortamında güzel müzikler eşliğinde sonunda kendinizi bile şaşırtacak heykeller yapacaksınız. Heykel sanatına ilişkin deneyim sahibi olmanıza gerek yok, hatta daha önce hiç heykel yapmamışsanız çok daha keyifli. Masterpiece bir kurs değil, kil ve formlar ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Heykeltıraşlarımızın adım adım yönlendirmeleri ile sonunda evinize, ofisinize götürebileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir heykeliniz olacak.



Gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Ayrıca çay ve kahve ikramlarımızda oluyor.Divan Otel'in ayrıcalıklı ortamında hep birlikte sanat konuşacağız, heykel yapacağız, kile dokunarak rahatlayacağız ve çok eğleneceğiz."



Detaylar :



İl : Mersin



İlce : Yenişehir



Mekan : Mersin Divan Oteli



Mekan Adresi : Akkent Mah GMK Bulvarı No: 612



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Masterpiece Mersin Heykel - Suratlar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır