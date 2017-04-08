Masterpiece Kids, tüm çocukları içlerindeki sanatçıyı çıkarmaya davet ediyor.



"Çocuklarınız işinde uzman ressamımızın yönlendirmesiyle kendi eserlerini yaratırken sanat ve eğlenceyi iç içe yaşayacaklar. İsterseniz Aile seanslarımız ile çocuğunuz ile birlikte bu eğlenceyi yaşayabilirsiniz isterseniz de çocuğunuzun arkadaşları ile deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.



Tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz ve çok eğleniyoruz. Tüm çocukları ve ailelerini bekleriz."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Güven Yaşam



Mekan Adresi : Alacaatlı Cad. No: 15 Çayyolu



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Masterpiece Kids Heykel - Suratlar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır