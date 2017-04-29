Masterpiece Kids Heykel - Kurbağa Kral
Masterpiece Kids, tüm çocukları içlerindeki sanatçıyı çıkarmaya davet ediyor.
Masterpiece Kids, tüm çocukları içlerindeki sanatçıyı çıkarmaya davet ediyor.
"Çocuklarınız işinde uzman ressamımızın yönlendirmesiyle kendi eserlerini yaratırken sanat ve eğlenceyi iç içe yaşayacaklar. İsterseniz Aile seanslarımız ile çocuğunuz ile birlikte bu eğlenceyi yaşayabilirsiniz isterseniz de çocuğunuzun arkadaşları ile deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.
Tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz ve çok eğleniyoruz. Tüm çocukları ve ailelerini bekleriz."
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Güven Yaşam
Mekan Adresi : Alacaatlı Cad. No: 15 Çayyolu
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 30: 00
Kategori : Masterpiece Kids Heykel - Kurbağa Kral
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır