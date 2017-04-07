Masterpiece Kids, tüm çocukları içlerindeki sanatçıyı çıkarmaya davet ediyor.



"Çocuklarınız işinde uzman ressamımızın yönlendirmesiyle kendi eserlerini yaratırken sanat ve eğlenceyi iç içe yaşayacaklar. İsterseniz Aile seanslarımız ile çocuğunuz ile birlikte bu eğlenceyi yaşayabilirsiniz isterseniz de çocuğunuzun arkadaşları ile deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.



Tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz ve çok eğleniyoruz. Tüm çocukları ve ailelerini bekleriz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Masterpiece Kids



Mekan Adresi : STFA Sitesi B6 - 19 Mayıs Mh. Yıldız Sk. No: 19/A



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Masterpiece Kids - Dinazor



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır