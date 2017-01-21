Masterpiece Kids - Aile Seansı - Uzay Roketi

Masterpiece Kids, tüm çocukları içlerindeki sanatçıyı çıkarmaya davet ediyor.



"Çocuklarınız işinde uzman ressamımızın yönlendirmesiyle kendi eserlerini yaratırken sanat ve eğlenceyi iç içe yaşayacaklar. İsterseniz Aile seanslarımız ile çocuğunuz ile birlikte bu eğlenceyi yaşayabilirsiniz isterseniz de çocuğunuzun arkadaşları ile deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.



Tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz ve çok eğleniyoruz. Tüm çocukları ve ailelerini bekleriz."