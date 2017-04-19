Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



"Ankara Güven Yaşam'ın keyifli ortamında güzel müzikler eşliğinde sonunda kendinizi bile şaşırtacak eserler üreteceksiniz. Daha önce elinize fırça almamış veya heykel yapmamış olabilirsiniz. Deneyim sahibi olmanıza gerek yok, hatta böylesi çok daha keyifli. Masterpiece bir kurs değil, renklerle, boyayla, kil ve formlarla dopdolu geçen bir keyif seansı. Sanatçılarımızın adım adım yönlendirmeleri ile sonunda evinize, ofisinize götürebileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir sanat yapıtınız olacak.



Gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Dilediğiniz yiyecek-içeceği getirebilirsiniz. Güven Yaşam'ın ayrıcalıklı ortamında hep birlikte sanat konuşacağız, resim yapacağız, kile dokunarak rahatlayacağız ve çok eğleneceğiz."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Güven Yaşam



Mekan Adresi : Alacaatlı Cad. No: 15 Çayyolu



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Masterpiece Heykel - Venüs



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır