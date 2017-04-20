Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



"Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde sonunda kendinizi bile şaşırtacak heykeller yapacaksınız. Heykel sanatına ilişkin deneyim sahibi olmanıza gerek yok, hatta daha önce hiç heykel yapmamışsanız çok daha keyifli. Masterpiece bir kurs değil, kil ve formlar ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Heykeltıraşlarımızın adım adım yönlendirmeleri ile sonunda evinize, ofisinize götürebileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir heykeliniz olacak.



İzmir Kıbrıs Şehitleri'ndeyiz. Gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte sanat konuşacağız, heykel yapacağız, kile dokunarak rahatlayacağız ve çok eğleneceğiz."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Masterpiece İzmir



Mekan Adresi : Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sok.No. 42



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Masterpiece Heykel - Constantin Brancusi - Öpücük



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır