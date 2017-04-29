Masterpiece Handmade - Çini Testi

Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, kendi el yapımı çinilerinizi yapmanın en eğlenceli halini öğrenmeye hazır mısınız?

Masterpiece Handmade - Çini Testi

Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, kendi el yapımı çinilerinizi yapmanın en eğlenceli halini öğrenmeye hazır mısınız?

"Sanatçılarımızın yönlendirmeleri ile yaklaşık 2 saat içerisinde hem kendi dizaynınız olan eşyalarınızı tasarlayabilir aynı zamanda da çini sanatının inceliklerini öğrenebilirsiniz. Eserlerinizi dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi tasarımlarınızı da uygulayabilir ve ister daha geleneksel bir eser üretebilir isterseniz de sınırları zorlayabilirsiniz... Burada tasarımcı sizsiniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek sizlerin elinde.

Galata'dayız. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte üreteceğiz,

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Masterpiece Galata

Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Masterpiece Handmade - Çini Testi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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