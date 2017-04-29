Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, kendi el yapımı çinilerinizi yapmanın en eğlenceli halini öğrenmeye hazır mısınız?



"Sanatçılarımızın yönlendirmeleri ile yaklaşık 2 saat içerisinde hem kendi dizaynınız olan eşyalarınızı tasarlayabilir aynı zamanda da çini sanatının inceliklerini öğrenebilirsiniz. Eserlerinizi dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi tasarımlarınızı da uygulayabilir ve ister daha geleneksel bir eser üretebilir isterseniz de sınırları zorlayabilirsiniz... Burada tasarımcı sizsiniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek sizlerin elinde.



Galata'dayız. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte üreteceğiz,



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Masterpiece Galata



Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Masterpiece Handmade - Çini Testi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır