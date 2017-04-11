Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, kendi el yapımı eserlerinizi yapmanın en eğlenceli halini öğrenmeye hazır mısınız?



"Sanatçılarımızın yönlendirmeleri ile yaklaşık 2 saat içerisinde kendi dizaynınız olan eşya ve aksesuarlarınızı tasarlayabilir aynı zamanda da baskı sanatının inceliklerini öğrenebilirsiniz. Dilerseniz rengarenk bir yastık elde edebilirsiniz dilerseniz de "cool" bir çanta... Burada tasarımcı sizsiniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek sizlerin elinde.



Galata'dayız. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte üreteceğiz, ellerimizi kullanacağız ve çok eğleneceğiz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Masterpiece Galata



Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A



Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Masterpiece Handmade - Baskı Yastık Sardalya



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır