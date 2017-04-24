Masterpiece Handmade - Baskı Çanta Tavşan

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Masterpiece Handmade - Baskı Çanta Tavşan

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

"Alanlarında uzman sanatçılarımız tarafından Masterpiece için hazırlanmış özel teknikler eşliğinde gerçekleşecek eğitimler sonunda resim veya heykel sanatının inceliklerini öğrenebilir ve deneyiminizi bir seviye daha ileri taşıyabilirsiniz.

Kurslarımızın içerikleri, kursumuzun ilk gününde sanatçılarımız ve sizin tarafınızdan sizin beklenti ve taleplerinize uygun olarak hazırlanır ve her kurs katılımcısına bireysel ve özel bir program uygulanır."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Masterpiece Galata

Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A

Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Masterpiece Handmade - Baskı Çanta Tavşan

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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