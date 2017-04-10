Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



"Alanlarında uzman sanatçılarımız tarafından Masterpiece için hazırlanmış özel teknikler eşliğinde gerçekleşecek eğitimler sonunda resim veya heykel sanatının inceliklerini öğrenebilir ve deneyiminizi bir seviye daha ileri taşıyabilirsiniz.



Kurslarımızın içerikleri, kursumuzun ilk gününde sanatçılarımız ve sizin tarafınızdan sizin beklenti ve taleplerinize uygun olarak hazırlanır ve her kurs katılımcısına bireysel ve özel bir program uygulanır."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Masterpiece Galata



Mekan Adresi : Müeyyedzade Mah. Hoca Ali Sok. No: 15 A



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Masterpiece Handmade - Baskı Çanta Astronot



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır