Masterpiece - Dost

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



"Sanat, müzik, keyif... Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu 3 saat geçireceğiniz bir keyif seansı. Sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait eserleriniz olacak."



Masterpiece Bostancı, müziği ve gerekli tüm malzemeleri sizin için sağlıyor. Birlikte sanat konuşacak, tablolar yapacak ve çok eğleneceksiniz.