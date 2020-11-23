Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef Eleme adayları kimler?
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Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef Eleme adayları kimler?

23.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 00:27
Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef Eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye 2020 sezonunu soluksuz devam ediyor. Toplam 9 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de haftanın eleme oyunu bugün oynandı. Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti. MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?

Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sefa eleme potasına giden 3. isim oldu.

Elenen isim: Ayyüce oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme adayları Ayyüce, Sefa ve Uğur'dan oluştu. Uskumru yaparak yarışmacılardan bir kişi elenecek...

22 KASIM MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Eleme adayları arasında Ayyüce, Sefa ve Uğur bulunuyor. Uskumru dolması yaparak yarışan 3 isimden bir kişi eleniyor. Elenen isim belli oluyor...

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