Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık yemeği ne oldu?

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme günü olan 22 Kasım Pazar gününde kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele verirken menü ise Azerbaycan yemeklerinden oluştu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu? Masterchef yemekleri neler? 22 Kasım Azerbaycan menüsü neydi?

Bu akşam Masterchef'te yeniden bir eleme heyecanı yaşanıyor. Elemeden önce ise dokunulmazlık için yarışılıyor. Dokunulmazlık menüsü olarak ise Azerbaycan menüsü tercih edildi. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu?

22 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ : AZERBAYCAN MUTFAĞI

Dovka Çorbası

Şah Pilavı

Gürze

Sazan Levengi

Şekerbura

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dovka çorbası - mavi takım

Şah Pilavı - kırmızı takım

Gürze - mavi takım

Sazan Levengi - kırmızı takım

Şekerbura - kırmızı takım

Dokunulmazlığı kazanmak için mavi takım yarışacak ve aralarından bir kişi dokunulmazlık sahibi olurken bir kişi ise eleme potasına girecek!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bazı tabaklar çok beğenildi ve kazanan isim de yavaş yavaş belli oluyor...

En çok beğenilen tabaklar ise Barbaros, Emir ve Özgül'ün tabakları oldu.

Dokunulmazlığı kazanan isim: Emir