Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık yemeği ne oldu?
Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme günü olan 22 Kasım Pazar gününde kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele verirken menü ise Azerbaycan yemeklerinden oluştu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu? Masterchef yemekleri neler? 22 Kasım Azerbaycan menüsü neydi?
Bu akşam Masterchef'te yeniden bir eleme heyecanı yaşanıyor. Elemeden önce ise dokunulmazlık için yarışılıyor. Dokunulmazlık menüsü olarak ise Azerbaycan menüsü tercih edildi. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu?
22 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ : AZERBAYCAN MUTFAĞI
- Dovka Çorbası
- Şah Pilavı
- Gürze
- Sazan Levengi
- Şekerbura
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dovka çorbası - mavi takım
Şah Pilavı - kırmızı takım
Gürze - mavi takım
Sazan Levengi - kırmızı takım
Şekerbura - kırmızı takım
Dokunulmazlığı kazanmak için mavi takım yarışacak ve aralarından bir kişi dokunulmazlık sahibi olurken bir kişi ise eleme potasına girecek!
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Bazı tabaklar çok beğenildi ve kazanan isim de yavaş yavaş belli oluyor...
En çok beğenilen tabaklar ise Barbaros, Emir ve Özgül'ün tabakları oldu.
Dokunulmazlığı kazanan isim: Emir