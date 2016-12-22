Masoume Ebtekar: 'İran ile Nükleer Anlaşma Küresel Barış İçin Önemli'





Biyografi: Masoumeh Ebtekar



21 Eylül 1960 tarihinde Tahran'da doğdu.



1979'da İran'daki ABD elçiliğini işgal eden öğrencilerin arasında yer aldı. "İmamın izindeki Müslüman öğrencileri" adlı gruba katılan Ebtekar bu grubun sözcülüğünü yaptı.



İmmünoloji bölümünde doktora yaptı.



İran'ın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısıdır.



2006'da BM tarafından çevreye olan duyarlılığından dolayı Yeryüzü Şampiyonu ödülüne layık görüldü.



İran ve Avrupa Birliği arasında çevre konuları hakkında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?



ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi, İran ile ilişkileri nasıl etkiler?



2017'de İran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke hangi istikamete yönelecek?



Sorularımızı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran çevre departmanı başkanı Masoumeh Ebtekar'a yönelttik:



Mohsen Salehi, Euronews : Brüksel'e Avrupalı yetkililerle çevre konuları üzerine müzakereler yürütmek için geldiniz. Avrupa bu konuda İran'a nasıl yardımcısı olabilir?



Masoumeh EBTEKAR, : "Ekoloji artık küresel bir sorun. Şöyle ki tüm devletler ve halklar çevremizin şu an bulunduğu durumundan sorumlu. Dolayısıyla çevre sorunlarına çözüm aramak için bu ülkeler bir nevi işbirliği içerisinde çalışmaya mecburlar."



Somut olarak, Avrupa Urmiye Gölü'nün ve Zayanderud nehrinin kurumaması için nasıl yardımda bulunabilir?



"Öncelikle önemli olan, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması. İkinci olarak ise projeleri hayata geçirmek için işbirliği içerisinde çalışmak ve ortak yönetim mekanizmaları hayata geçirmek. Sadece uluslararası veya bölgesel tarafların değil, herkesin çıkar sağlayabileceği uluslararası veya bölgesel sözleşmeler çerçevesinde işbirliği organize edilmeli…."



Nükleer yaptırım sürecinde İran petrokimya adıyla bilinen bir çeşit zehirleyici madde üretiyordu. Toksik ve kanserojen bir maddeydi. Bu maddenin aşırı salınımından dolayı kaç kişi hayatını kaybetti?



"Kesin bir rakam yok. Bu konuda kimse net bir sayı da veremez. Ama kesin olan şu ki İran'a zarar vermeyi amaçlayan bu yaptırımlar ülkemizin petrolünü tamamıyla rafine etmemiz için gerekli olan son teknolojiye erişimimizi engelliyordu."



Kesin bir sayının olmadığını söylüyorsunuz. Fakat Marakeş'te düzenlenen Cop 22 Zirvesi'nin ardından Mehr haber ajansına verdiğiniz röportajda "Sağlık Bakanlığı 2012 ve 2014 yılları arasında ölü sayısının önemli derecede azaldığını kaydetti" demiştiniz. Nedir bu sayı?



"Farklı raporlarda aşağı yukarı tahmini istatistikler verilir. Bu veriler araştırma raporlarında yer alan tahmini verilerdir. Kimse bu konuda net bir sayı belirtemez."



Peki bu yaklaşık tahmini sayı nedir?



"Sanırım yarısına geldik. Şöyle ki: Son yıllarda uygulanan programlarla, hatta yakıt kalitesini optimize etme projesiyle ve Iran'daki araç kalitesinin artmasıyla, kirli havadan kaynaklı ölü sayısı yarı yarıya azaldı. "



İran'ın iç ve dış siyaseti hakkında bir takım sorular yöneltmek istiyorum. ABD'de Donald Trump'ın zaferi İran ile yapılan nüklee



Auteur: euronews-tr



Tags: İran Gepost: 22 december 2016