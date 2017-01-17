Maski'nin Altyapı Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.



MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi'nin içme suyu altyapısı yenilendi.



MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Kapıdere Mahallesi'nin içme suyu altyapısının tamamen yenilendiğini belirterek, "İçme suyu altyapısıyla ilgili çalışmalarımız Malatya genelinde devam ediyor. Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi'nde eskiyen ve işlevini yitirmiş içme suyu şebeke hatlarını yenilemeye aldık. 5 bin 700 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 220 adet abone bağlantısı çalışması yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen mahalle muhtarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kapıdere Mahalle Muhtarı Mehmet Cüceler ise hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve ekibine teşekkür etti.