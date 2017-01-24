Maski Hizmet Binasına Balta Bıçaklı Saldırı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Salihli Belediyesi hizmet binasına gelen kişi, elindeki balta ve bıçakla saldırıda bulundu.



Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Z.B, elindeki balta ve bıçakla merkezin giriş kapısı ile veznelerin bulunduğu bölümlerdeki camları kırdı.



Polis ekipleri Z.B'ye müdahale ederek gözaltına aldı.



Binada hasar meydana geldi.