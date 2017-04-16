Maski'den 4 İlçeyi Rahatlatan Çalışmalar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu, Gördes, Köprübaşı ve Saruhanlı ilçelerinde yaptığı sondaj, içme suyu hattı yenilemesi, kanalizasyon ve dere ıslah çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu Çatalköprü Mahallesinde açtığı yeni sondajla mahalleyi saniyede 6 litre verimli suya kavuşturdu. Mahallede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmayla vatandaş mağduriyeti ortadan kaldırıldı. Analiz için laboratuvara teslim edilen numunelerin test sonuçları doğrultusunda depo ve şebeke bağlantıları gerçekleştirilerek, yeni su kaynağı mahallelinin kullanımına sunulacak. Çatalköprü Mahalle Muhtarı Ramazan Yalçıntürk, ihtiyaç duydukları yeterli içme suyuna kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Yeni sondaj sayesinde su sıkıntısından kurtulacaklarını da sözlerine ekleyen Muhtar Yalçıntürk, "Mahallemizde içme suyu konusunda yaz mevsimi boyunca sıkıntı yaşıyorduk. Mevsimlik olarak artan nüfus ve kullanım nedeniyle mevcut su, ihtiyacımızı karşılamıyordu. Biz de MASKİ'ye başvurumuzu yaptık ve sondajımız açıldı. Artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz inşallah" dedi.



Gördes'te eski ve yıpranmış hatlar yenilendi



MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde Kayacık Mahallesi Yanıkdağ mevkiinde, eski ve yıpranmış içme suyu hattını yenilemek için başlattığı çalışmayı tamamladı. Hattın mahallenin Yanıkdağ mevkiinden geçen kısmını yenileyen ekipler, arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçti. Mahalle sakinleri yapılan çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür etti. Kayacık Mahalle Muhtarı Şemsettin Akbıyık, "Mahallemizde yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan ve MASKİ ekiplerinden Allah razı olsun. Sıkıntımız giderildi. Çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmaları nedeniyle Gördes MASKİ ekiplerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman bir sıkıntımız olsa ekipler anında müdahalede bulunuyor" ifadelerini kullandı



Yumuklar'a 5 kilometre sağlıklı altyapı



MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Köprübaşı ilçesinde bulunan Yumuklar Mahallesinde içme suyunun ardından kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları da başladı. Yıllar önce yapılmış ve ekonomik ömrü biten hattın yenilenmesiyle Yumuklar Mahalle sakinleri modern kanalizasyon sistemiyle tanışacak. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile mahalleye toplamda 5 kilometrelik hat döşenecek. Yumuklar Mahalle Muhtarı Muhsin Güler, mahallelerinde yapılması gereken her şeyin anında yapılmaya başlandığını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Güler, "Köyümüzde kanalizasyon çalışmaları başladı. Yollarımız zaten daha önce yapıldı. Mezarlık yollarımız düzenlendi. Mahallemizde ne ihtiyaç varsa hemen yapılıyor. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.



MASKİ'den, 4 kilometrelik dere temizliği



MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesindeki derede 4 kilometrelik temizlik çalışmasına başladı. Kış aylarında yoğun yağışlarda sürüklenen malzemelerin yaptığı taşkın durumu da ortadan kalkacak. Dere içinde biriken yabani otların ve evsel atıkların oluşturduğu kötü koku sorununa da son verilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Saruhanlı Koldere Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasından çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, "Deremiz sazlık ve yabani otlardan dolayı çok sağlıksız bir durumdaydı. Yağmur sularının dere içerisinde akışkanlığı olmadığı için zaman içerisinde kötü koku ve sinek yuvası haline gelmişti. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirdik. Sağ olsunlar bir hafta gibi kısa süre içerinde gelip temizlik çalışmalarına başladılar. Temizlik çalışması sayesinde kötü koku ve sineklerden kurtulacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA