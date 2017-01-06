Maski, Arıza Kaynaklı Su Kesintilerini En Aza İndirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu tesislerini yeni nesil sistemlerle yenileyerek uzun yıllar kullanılacak yapılar inşa ediyor. MASKİ bu doğrultuda, Turgutlu'nun Yarıntı ve İtfaiye mevkiinde bulunan tesisleri çağın gerekliliklerine getirmek için çalışmalara başladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, İl genelinde eskiyen içme suyu tesislerini yenilemek ve modernize etmek için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu merkezine içme suyu temini için kullanılan Yarıntı ve İtfaiye mevkilerindeki içme suyu tesislerinde yenileme çalışmaları için de gerekli malzemeleri tesislere ulaştırdı. Ekipler, 5 adet motopomp, elektrik panoları ve bağlantı grupları tamamen değiştirecek. Yumuşak yol vericili yeni nesil elektrik panoları ile daha kesintisiz su pompalanması gerçekleşecek.



"Üzerimize düşen görevler için çalışıyoruz"



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa genelindeki içme suyu pompalarından kaynaklı su kesintilerini en aza indirmek için içme suyu tesisinde bulunan tesisatların ve kullanım ömrünü tamamlayan motopomplarında yenileneceğini belirtti. Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün vatandaşlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamalarına çok önem veriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı il genelinde sürdürüyoruz. Turgutlu ilçemizde bulunan Yarıntı ve İtfaiye Mevkiindeki İçme Suyu Tesislerindeki kullanım ömrünü tamamlamış su pompalarını ve bağlantı gruplarını yenilemek için çalışmalarımız başlattık. Yeni tesisat ile arızalardan kaynaklı su kesintilerini en aza indireceğiz" dedi. - MANİSA