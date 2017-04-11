"Maskenin Ardındaki Yaşamlar"

İngiliz doktor James Parkinson'un, 1817'de ilk defa "titrek felç" olarak tanımladığı Parkinson hastalığının 200. yılında, Parkinson hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla Parkinson Hastaları Derneği tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi Koridorlarında "Maske Hayatlar" isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Parkinson Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe, "Parkinson'un en belirgin özelliklerinden birisi yüzdeki maskelenme ve donukluktur. Bizde bu noktadan yola çıkarak, bu maskelerin arkasında da hayatların olduğunu, sadece donuk yüzleri değil; sevinçleri, üzüntüleri, kaygıları, umutları, endişeleri, acıları yani diğer insanlar gibi bir takım duyguları olduğunu yansıtmak istedik" diye konuştu.

YAŞLANMA İLE DAHA DA ARTACAK

Parkinson'un, beyindeki hücrelerin işlev kaybı ve ölümü ile giden kronik ve ilerleyici bir nörolojik hastalık olduğunu ifade eden Kelçe, "Yurdumuzda 100 ila 130 bin arasında Parkinson hastası olduğu düşünülmektedir. Bu sayının nüfusun yaşlanması ile daha da artacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda Parkinson hastalığından etkilenerek toplum içinde dezavantajlı hale gelen bireyler için sivil toplum desteğine gereksinim duyulmaktadır. Parkinson hastalığı konusunda hizmet sunması amaçlanan ilk sivil toplum kuruluşu olan Parkinson Hastaları Derneği, konu ile ilgili hasta, hasta yakını ve bir grup gönüllünün bir araya gelmesi ile Nisan 2014 yılında Türkiye'deki ilk hasta derneği olarak kurulmuştur. Başlangıçta evlerden yürütülen çalışmalar, 2015 yılında merkezinin açılışıyla Parkinson ailesine, dernek çatısı altında hizmet vermeye başlamıştı" dedi.

James Parkinson'un doğum günü olan 11 Nisan'ın, ülkemizde ve tüm dünyada Parkinson hastalığı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Parkinson Günü" olarak anıldığını ifade eden Kelçe, "Parkinson belirtilerinde; titreme, denge kaybı, kas sertliği ve hareket kısıtlılığı görülmektedir. Yüz ifadesinde donuklaşma, yani "Maske Yüz" duygu ifadesinde zorluğa yol açmakla birlikte belirtilerin ilk ortaya çıkmasıyla kendini ifade etmekte zorlanan birçok Parkinsonlu hastanın sosyal ortama adaptasyon sürecini dış dünyaya kapatarak geçirmelerine sebep olmuştur ki, bu da "Maske Hayatlar"ın çıkış noktası olmuştur" diye konuştu.

İZMİR SAAT KULESİ 'YEŞİLLENECEK'

Kendi eşinin de bir Parkinson hastası olduğunu belirten Kelçe, "Parkinson'un en belirgin özelliklerinden birisi yüzdeki maskelenme ve donukluktur. Bizde bu noktadan yola çıkarak, bu maskelerin arkasında da hayatların olduğunu, sadece donuk yüzleri değil; sevinçleri, üzüntüleri, kaygıları, umutları, endişeleri, acıları yani diğer insanlar gibi bir takım duyguları olduğunu yansıtmak istedik. Maske Hayatlar Sergisi'nin amacı; Parkinson hastalığı, hayatta yeteri kadar bilinmeyen bir hastalık. Genellikle Alzheimer ile karıştırılmaktadır ama aslında Alzheimer çok farklı bir hastalık. Parkinson, hareket kısıtlılığından kaynaklanan bir hastalıktır ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için Maske Hayatlarla, dikkat çekmek istedik. Parkinson hastalığına farkındalık yaratmak için hazırladığımız projemiz kapsamında 11 Nisan'da İzmir Saat Kulesi'ni 'Yeşil ışık'la ışıklandıracağız"dedi.