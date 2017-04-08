Maskeliler

Yazan: Ilan Hatsor Yöneten: İzzet Boğa Müzik: Nedim Yıldız Dekor Kostüm: Dilek Kaplan Işık: Rahmi Özan Sahne Resmi, Butafor ve Afiş: Merve Ergenoğlu Oynayanlar: İzzet Boğa, Aykan Yılmaz, Tarık Şenocak ADRANOS TİYATRO MASKELİLER TİYATRO > Tam '20 > İndirimli '15 > Süre: Tek Perde / 70 Dakika >...

Maskeliler

Yazan: Ilan Hatsor

Yöneten: İzzet Boğa

Müzik: Nedim Yıldız

Dekor Kostüm: Dilek Kaplan

Işık: Rahmi Özan

Sahne Resmi, Butafor ve Afiş: Merve Ergenoğlu

Oynayanlar: İzzet Boğa, Aykan Yılmaz, Tarık Şenocak

ADRANOS TİYATRO

MASKELİLER

TİYATRO

> Tam '20 > İndirimli '15

> Süre: Tek Perde / 70 Dakika

> 13+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Maskeliler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Yılmaz Akkılıç, Dilek Kaplan, Uğur Mumcu, Tiyatro, Saray, Müzik, Bursa
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