Maskeliler
Yazan: Ilan Hatsor Yöneten: İzzet Boğa Müzik: Nedim Yıldız Dekor Kostüm: Dilek Kaplan Işık: Rahmi Özan Sahne Resmi, Butafor ve Afiş: Merve Ergenoğlu Oynayanlar: İzzet Boğa, Aykan Yılmaz, Tarık Şenocak ADRANOS TİYATRO MASKELİLER TİYATRO > Tam '20 > İndirimli '15 > Süre: Tek Perde / 70 Dakika >...
Yazan: Ilan Hatsor
Yöneten: İzzet Boğa
Müzik: Nedim Yıldız
Dekor Kostüm: Dilek Kaplan
Işık: Rahmi Özan
Sahne Resmi, Butafor ve Afiş: Merve Ergenoğlu
Oynayanlar: İzzet Boğa, Aykan Yılmaz, Tarık Şenocak
ADRANOS TİYATRO
MASKELİLER
TİYATRO
> Tam '20 > İndirimli '15
> Süre: Tek Perde / 70 Dakika
> 13+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Maskeliler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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