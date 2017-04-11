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Maskeli Wijnaldum, Liverpool Sokaklarında
Liverpool'un yıldızı Wijnaldum, maske takarak Liverpool sokaklarında futbol topuyla şov yaptı.
11 Nisan 2017 Salı 18:14
Liverpool
'un yıldızı Wijnaldum, maske takarak
Liverpool
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topuyla şov yaptı.
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