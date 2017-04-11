Maskeli Wijnaldum, Liverpool Sokaklarında

Liverpool'un yıldızı Wijnaldum, maske takarak Liverpool sokaklarında futbol topuyla şov yaptı.

Liverpool'un yıldızı Wijnaldum, maske takarak Liverpool sokaklarında futbol topuyla şov yaptı.

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Liverpool, Futbol
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