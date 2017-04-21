Maskeli Kadın Maskesini Çıkardı

Gaziantep'te evinde 6 yıl önce çıkan yangında yüzü yanan kadın, 5 yıl kullandığı maskeyi attı. 6 yılda 30 ameliyat geçiren kadın, süreçte parmakları da kesilmesine rağmen gittiği bilgisayar kursunda sertifikasını aldı. Çocukları için hayata tutan kadın, yeniden başladığı hayatta parlak bir kariyere sahip olmak için mücadele ediyor.



Gaziantep'te 6 buçuk yıl önce evinde çıkan yangında ağır yaralanan Fatma Şakzucu'nun yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Vücudunun bazı bölgelerinde birinci derece yanıklar oluşan Şakzucu 6 ay yoğun bakımda kaldı. 3 kız çocuğu bulunan Fatma Şakzucu, yoğun bakımda sürekli çocuklarını düşünerek hayata tutundu. Yoğun bakımda hep kızlarını düşündüğünü anlatan Şakzucu, "Gaziantep'te yaramı temizlediler, ardından Adana Balcalı'ya sevk ettiler. Burada yoğun bakımda çok ağır bir süreç geçirdim. Yanıktan dolayı çok ağır bir tedavi süreci geçirdim. Öyle hızlı iyileşen bir süreç değil. Yoğun bakımda kaldığım sürede hep kızlarımı düşündüm. Onların da yanıp yanmadığını düşündük. Olayın etkisiyle devamlı onlara sayıkladım. Onun için direncimi yitirmedim onları düşünerek hayata tutundum" diye konuştu.



5 yıl boyunca tedavisi sürdü Yaklaşık bir yıl sonra hastaneden taburcu edilen Şakzucu, yüzünde maskesi ile 5yıl boyunca tedavisini sürdürdü. Yaklaşık 6 yılda toplam 30 ameliyat geçiren kadın, süreçte parmaklarını kaybetti. Ameliyatlardan birinde parmakları kesilen kadın, fiziksel ve psikolojik acılarına rağmen hayatı tutunmaya çalıştı.



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