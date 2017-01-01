Maskeli Hırsız Girdiği Marketten Sadece Alkol ve Peynir Çaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir markete giren yüzü maskeli hırsız, sadece peynir ve alkol çalıp kayıplara karıştı. Yılbaşı gecesinden bir gün önce gerçekleşen hırsızlık anı, işyerindeki kameralar tarafından da görüntülendi.



Oba Mahallesi'nde bulunan bir markete giren maskeli hırsız, 3-4 bin TL'lik alkol ve peynir çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiği zaman kepenginin açık olduğunu gördüğünü söyleyen işletme sahibi Nuri Eker, "Bu marketimizin ikinci soyuluşu. İlk seferinde de alkol ve sigara çalınmıştı. Bu sefer sadece alkol ve peynir çalındı. Yaklaşık olarak 3-4 bin TL arasında bir zararımız söz konusu. İnşallah emniyet güçlerimiz bu şahsı yakalayarak adalete teslim eder" dedi.



Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ANTALYA