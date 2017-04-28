Maskeli Hırsız Eliyle Zorlayarak Kapısını Açtığı Otomobili Çaldı

Başkent'te zorlayarak kapısını açtığı otomobili çalan maskeli hırsız, çaldığı otomobille başka bir aracın ruhsatını da çalıp kayıplara karıştı.



Olay, gece saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1777. Cadde üzerinde park halindeki Arda Özdemir'e ait 06 ZHY 93 plakalı otomobil, maskeli bir hırsız tarafından çalındı. Park halindeki otomobili gözüne kestiren hırsız, otomobilin kilitli olan ön kapısını üst taraftan zorlayarak ayırmaya çalıştı. Zorlamadan kaynaklı oluşan boşluktan kolunu uzatan hırsız, iç taraftaki kolu çekerek otomobilin kapısını açmayı başardı. Kafasına taktığı fenerin ışığından yararlanan hırsız, bir süre otomobilin içerisinde uğraştıktan sonra otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Son olarak Hüseyin Gazi Caddesi türbe yolunda kameralara takılan hırsız, çaldığı otomobille Murat Garip'e ait 06 AHA 42 plakalı kamyonetin de ruhsatını çalarak kayıplara karşıtı. Polis, çalınan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA