Maskeli hırsız çaldıgı araçla hırsızlık yapmaya çıktı

Maskeli hırsız, eliyle zorlayarak kapısını açtığı otomobili dakikalar içinde çaldı



ANKARA - Başkent'te maskeli hırsız, bir otomobilin kapısını eliyle ayırarak iç taraftan kapısını açtı. Bir süre uğraştıktan sonra otomobili çalıştırmayı da başaran hırsız, otomobille olay yerin uzaklaştı. Bununla da yetinmeyen hırsız, çaldığı otomobille başka bir aracın ruhsatını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1777. Cadde üzerinde park halinde olan Arda Özdemir'e ait 06 ZHY 93 plakalı otomobil, maskeli bir hırsız tarafından çalındı. Gece saatlerinde park halindeki otomobili gözüne kestiren hırsız, otomobilin kilitli olan ön kapısını üst taraftan zorlayarak ayırmaya çalıştı. O bölgede zorlamadan kaynaklı oluşan boşluktan kolunu uzatan hırsız, iç taraftaki kolu çekerek otomobilin kapısını açmayı başardı. Kafasına taktığı fenerin ışığından yararlanan hırsız, bir süre otomobilin içerisinde uğraştıktan sonra otomobili çalıştıran maskeli hırsız, olay yerinden uzaklaştı. Son olarak Hüseyin Gazi Caddesi türbe yolunda kameralara takılan hırsız, çaldığı otomobille Murat Garip'e ait 06 AHA 42 plakalı kamyonetin de ruhsatını çalarak kayıplara karşıtı.

Polis, çalınan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.