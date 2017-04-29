Maskeli hırsız 3 gün önce kurulan güvenlik kamerasına böyle yakalandı



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çay ocağına giren hırsız, 3 gün önce kurulan güvenlik kamerası sayesinde görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre eski sanayi bölgesinde Mert Keskin'e ait çay ocağında 10 gün önce hırsızlık oldu. Kapı ve pencereleri zorlamayan hırsız başarılı olamadı. Dükkan sahibi, hırsızlık girişiminin ardından iş yerine üç gün önce güvenlik kamerası taktırdı. Aynı iş yerine sabaha karşı 04.45 sıralarında hırsız girdi. Bu sefer pencereyi açarak içeri giren maskeli hırsız, kasada bulunan yaklaşık 200 TL bozuk parayı alarak kaçtı. Yeni takılan güvenlik kamerası ise hırsızlık anını kaydetti. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden hırsıza ulaşmaya çalışıyor.