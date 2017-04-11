Maskeli 5'ler horoz peşinde

Lüks otomobille gelen maskeli ve silahlı 5 hırsız, bir kümeste bulunan 20 bin TL değerindeki 2 horoz ve 1 tavuğu çaldı

Kaçan horozu kovalayan silahlı hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı



ANKARA - Başkent'te maskeli ve silahlı 5 hırsız, bir binanın bahçesindeki kümesi hedef aldı. Beceriksiz hırsızlar çaldıkları horozu ellerinden kaçırınca 4'ü birden 1 horozun peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde apartmanının bahçesinde yaptığı kümeste hobi olarak horoz ve tavuk besleyen Sinan Pekgöz'ün 20 bin TL değerinde olduğunu belirttiği 2 horozu ve 1 tavuğu, 3 ay önce maskeli 5 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı film sahnelerini aratmadı. Gece saatlerinde içerisinde maskeli 5 kişinin bulunduğu lüks beyaz bir otomobil, Pekgöz'ün oturduğu binaya yanaştı. Hırsızlardan ikisi arabadan inerek bina bahçesinde bulunan kümese yöneldi. Bir hırsız etrafı gözetlerken diğeri bahçeye girerek kümesi açmayı denedi. Kümesin yanında bulduğu keser yardımıyla 2 kapaklı kümesin kapaklarından birini açan hırsız, içeride bulunan horozu yakalayarak otomobile götürmesi için arkadaşına verdi. İkinci horozu da alan hırsız, horozu bagaja koyacağı sırada elinden kaçırdı. Otomobil içerisinde elinde silahla bekleyen diğer hırsız da araçtan inerek elindeki silahı sürücüye verdi ve kaçan horozu yakalamak için 2 arkadaşıyla beraber seferber oldu. Beceriksiz hırsızlar, kaçan horozla adeta köşe kapmaca oynadı. Kümesten bir tane de tavuk alan diğer hırsız, 3 arkadaşıyla birlikte kaçan horozu da yakaladıktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

"20 bin lira değerinde horozumu çaldılar"

Yedi yıldır aynı mahallede oturduğunu belirten Sinan Pekgöz, 3 aydır çalınan hayvanlarının bulunamadığından dert yanarak, "Burada hırsızların girmediği bir yer kalmadı. Herhangi bir kapıyı çal, hırsızlar hepsine girmiştir. Malesef hiçbiri bulunmadı. En son 3 ay önce benim kümesime geldiler ve 20 bin lira değerinde horozlarımı çalıp götürdüler. 90 gündür bu hayvanlar bulunamıyor" ifadelerini kullandı. Horozlarının değerli bir tür olan Hint Horozu olduğunu söyleyen ve bu işi hobi olarak yaptığını ifade eden Pekgöz, "Şüphelendiğim kişiler var ama kime ne diyebilirim. Emin olmak lazım. Kamera görüntüleri var ama bulunamıyor" şeklinde konuştu.

"Adamlar kendi malı gibi alıp gidiyorlar"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Pekgöz, şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta gece saat 03.00'da bir araba geliyor. Kümesin iki kapısını açıyor ve hayvanları alıp gidiyor. Aynı gün emniyete başvurdum, kamera kayıtlarını verdim 90 günden fazla oldu bu adamlar hala bulunmadı. Silahlı 5 kişi gelmiş, buradan almış gitmiş. Kümesin yanında keser vardı. Bunu göremiyor arkadaşından levye istiyor. Levye gelirken bunu görüyor burada. İki kapıyı da açıyorlar. Adamlar kendi malı gibi alıp gidiyorlar. Çalınmaması için kilitlemiştim, kilitleri kırmışlar. Sonra yeni gelen horozlar için zincir aldım. Değerli arkadaşlarım horozlarımın çalındığını duyunca yenisini hediye gönderdiler bana."

Yetkilerden çalınan hayvanlarının bulunması için yardım isteyen Pekgöz, mahallelerinde sıklıkla yaşanan hırsızlık olaylarından duyduğu şikayeti de dile getirdi.