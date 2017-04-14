Maskara Derdini Bitiren İpek Kirpik Uygulaması

Size en azından bir süreliğine maskarasız gezmeyi vaat eden ipek kirpik uygulamasını gelin daha yakından tanıyalım.

Bir kadının gözlerini öne çıkartmak için kullandığı en önemli makyaj malzemelerinden biridir maskara. Kirpikleri dolgunlaştıran, uzatan ve daha kıvrık gösteren maskaralar birçok kadının makyaj çantasının ayrılmaz elemanıdır. Ancak pek çok kadın bir yandan da maskaradan şikayetçidir. Maskaralar iyidir hoştur ama kabul edelim ki uzun süreli kullanımda kirpiklerin dökülmesine neden olur. Hele suya dayanıklı bir maskara kullanılıyorsa eğer her makyaj temizliğinizde pamukta dört beş kirpik görürsünüz.

Maskaradan şikayetimizin bir diğer sebebi ise kabul edelim ki yapay durması ve kirpiklerimize ağır gelmesi. Kirpiklerimizin üzerinde oluşan simsiyah katman birçoğumuza oldukça yapay geliyor ve günün sonunda gözlerimizi, göz kapaklarımızı çok ağrıtıyor.

İşte bu sebeplerden dolayı popülerliğini günden güne artıran ipek kirpik uygulamasını gelin daha yakından tanıyalım.

İpek kirpik uygulaması nedir?

İpek kirpik, adı gibi ipek aslında. Tek tek takılan takma kirpikleri düşünün, aynı onlar gibi, fakat ipek kirpik sentetik bir malzemeden değil, saf ipekten yapılıyor. Göz yapısına göre ayarlanıyor ve özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyor. Her göz için 80 adet ipek kirpik kullanılıyor.

Doğal duruyor mu?

Evet, her ne kadar takma kirpik mantığıyla ilerlese de saf ipekten yapıldığı için hafif bir rimel sürmüşsünüz gibi duruyor ve ipek kirpikler gözlerinizde kaldığı sürece maskara sürmeye ihtiyaç duymuyorsunuz.

Kirpiklere zarar veriyor mu?

Aslında vermiyor. Ancak iyi bir yerde yaptırmanız gerekiyor. Sentetik malzemeler kullanılması, işinin ehli olmayan bir yerde yapılması hem kirpiklere zarar verebilir, hem de gözde iltihaplanmalar yaratabilir.

Ne kadar süre gözlerde kalıyor?

Eğer ipek kirpiklerinize iyi bakarsanız ve 3 haftada bir yaptırdığınız yerde bakıma gidersiniz yaklaşık 6 ay boyunca kullanabilirsiniz. Ardından eğer kirpiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız yaptırdığınız yerin kirpiklerinizi çıkartması gerekiyor, yani kendiniz yapmamalısınız.

Kullanımı zor mu?

Evet, zor. Yatış şeklinize dahi dikkat etmeniz gerekiyor. Yattığınızda kirpikler yastıkla, yorganla temas yaşamamalı, çünkü kırılabiliyor. Öte yandan gözlere kesinlikle sabun, jel vs. değmemeli bu da yüz temizleme aşamasında oldukça zorluk çıkarabilir.

Sonuç olarak;

Kaliteli bir yere yaptırdığınız zaman sonuçlarından oldukça memnun kalacağınız bir uygulama. Ancak elbette zorluklarını da göze almak lazım. Karar sizin!

Kaynak: www.topukluhaber.com