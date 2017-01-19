Masanın Yıldızları Şampiyonluk Yolunda

Okullararası Bölge Şampiyonlularında ve Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında katıldığı tüm branşlarda başarılı dereceler çıkartan Aydın ilinden bir başarı da masa tenisinden geldi.



2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Edirne ilinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya ilimizi temsilen kızlarda ve erkeklerde Dr.Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Orta Okulu katıldı.



Gerçekleştirilen şampiyonada başarılı maçlar çıkartan kız ve erkek masa tenisi takımlarımız finale adlarını yazdırdı. Erkeklerde bölge 2'ncisi ve kızlarda bölge 3'üncüsü olan Dr.Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Orta Okulu masa tenisi takımı sporcuları elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Geçen yıl küçük kızlarda Türkiye 2'ncisi olan Dr.Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Masa Tenisi Kızlar Takımı bu yıl yıldızlarda mücadele ederek, geçen yıl kaçırdıkları Türkiye Şampiyonluğu bu yıl kazanacaklarını belirttiler. Sinop'ta yapılacak olan Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına adlarını yazdıran kız ve erkek masa tenisi takımlarının Antrenörü Bahar Erkoç, alınan başarılı derecelerden dolayı mutlu olduklarını ve hedeflerinin hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu belirtti.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Bahar Erkoç, "şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Bölge şampiyonasından çok başarılı maçlar çıkartarak erkeklerde 2'nci ve kızlarda 3'üncü olduk. Bu başarılı derecelerimizden dolayı da Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker tarafından Mimar Sinan Spor Salonuna yapılan yeni Masa Tenisi Antrenman Salonumuzdaki çalışmalarımızın ilk meyvesini aldık. Spora ve sporcuya her zaman destek olan ve elde etmiş olduğumuz başarımızda büyük katkısı olan İl Müdürümüz Bekir Çeker'e hem sporcularım adına hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN