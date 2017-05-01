Kötü Peri'nin büyüsü Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir Ya- Pi yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Peki bu prens Doralion kentini bulabilecek mi? Güzel prenses bu durumu riske atmak istemez ve Soytarı Çatlak Çanak'ı Prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terkedilmiş Köpüş, Prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar.





Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=29



7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Detaylar :



İl : Mersin



İlce : Merkez



Mekan : Mersin Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne



Mekan Adresi : Cumhuriyet Alanı (Eski Halkevi Binası)



Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 15: 00: 00



Kategori : Masal Şatosu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır