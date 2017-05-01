Masal Şatosu
Kötü Peri'nin büyüsü Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir.
Kötü Peri'nin büyüsü Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir Ya- Pi yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Peki bu prens Doralion kentini bulabilecek mi? Güzel prenses bu durumu riske atmak istemez ve Soytarı Çatlak Çanak'ı Prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terkedilmiş Köpüş, Prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar.
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=29
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Mersin
İlce : Merkez
Mekan : Mersin Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne
Mekan Adresi : Cumhuriyet Alanı (Eski Halkevi Binası)
Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 15: 00: 00
Kategori : Masal Şatosu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır