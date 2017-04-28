Masal Kahramanları Tartarona Karşı
MASAL KAHRAMANLARI TARTARONA KARŞI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MASAL KAHRAMANLARI TARTARONA KARŞI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi
Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : MASAL KAHRAMANLARI TARTARONA KARŞI
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io