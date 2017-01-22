İnan Ambarkütük'ün yönettiği "Masal Kahramanları Tartaron'a Karşı" oyunu, 23 Ocak'ta CKM A Salonu'nda sahnelenecek.



"Kitaplara masal, masallara kahraman lazım. Kahramanlaraysa çocuklar lazım.



Çocukların sadece kendisini izlemesini isteyen çizgi film kahramanı Tartaron bütün masal kahramanlarını dondurmaya kararlıdır. Nasreddin Hoca, Pamuk Prenses, Alaaddin'nin cini Cincu ve Kırmızı Başlıklı Kız dışında hepsini yakalamıştır. Geriye kalanların tek umudu ise yine çocuklardır. Nazife ve İrmik adında iki arkadaş, yok olmak üzere olan masal kahramanlarına yardım etmek için bütün güçleriyle savaşmaya karar verirler."



Yazan: Özlem Durmaz – İnan Ambarkütük



Yöneten: İnan Ambarkütük



Müzik: Özlem Kaveller



Dekor –Kostüm Tasarım: Meltem Yıldırım



Dekor-Kostüm Uygulama: Dilek İşleme



Işık Tasarım: Coşkun Yel



Oynayanlar: Özlem Kaynarca, Yelda Alp, İnan Ambarkütük, Emsal Yeşilbingöl, Özge Erdemir, Nurhayat Yıldırım