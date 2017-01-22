İnan Ambarkütük'ün yönettiği "Masal Kahramanları Tartaron'a Karşı" oyunu, 23 Ocak'ta CKM A Salonu'nda sahnelenecek.
"Kitaplara masal, masallara kahraman lazım. Kahramanlaraysa çocuklar lazım.
Çocukların sadece kendisini izlemesini isteyen çizgi film kahramanı Tartaron bütün masal kahramanlarını dondurmaya kararlıdır. Nasreddin Hoca, Pamuk Prenses, Alaaddin'nin cini Cincu ve Kırmızı Başlıklı Kız dışında hepsini yakalamıştır. Geriye kalanların tek umudu ise yine çocuklardır. Nazife ve İrmik adında iki arkadaş, yok olmak üzere olan masal kahramanlarına yardım etmek için bütün güçleriyle savaşmaya karar verirler."
Yazan: Özlem Durmaz – İnan Ambarkütük
Yöneten: İnan Ambarkütük
Müzik: Özlem Kaveller
Dekor –Kostüm Tasarım: Meltem Yıldırım
Dekor-Kostüm Uygulama: Dilek İşleme
Işık Tasarım: Coşkun Yel
Oynayanlar: Özlem Kaynarca, Yelda Alp, İnan Ambarkütük, Emsal Yeşilbingöl, Özge Erdemir, Nurhayat Yıldırım
Masal Kahramanları Tartaron'a Karşı
İnan Ambarkütük'ün yönettiği "Masal Kahramanları Tartaron'a Karşı" oyunu, 23 Ocak'ta CKM A Salonu'nda sahnelenecek.
İnan Ambarkütük'ün yönettiği "Masal Kahramanları Tartaron'a Karşı" oyunu, 23 Ocak'ta CKM A Salonu'nda sahnelenecek.