Masal Gecesi
Masal Gecesi, 14 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Masal Gecesi, 14 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
"Masallar halkın ortak aklının ürettiği değerlerdir. Dilden dile, her yerde anlatılır, paylaşılır, çoğalırlar.
Onları aramak ve bulmak, çoğaltmak, paylaşmak, ortak hafızamızdaki yerlerini hatırlamak, masalların renk verdiği bir gelecek kurmak istiyoruz.
Tekrar edilmesi, hayatımıza girebilmesi, daha çok anlatılabilmesi için…"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Masal Gecesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io