Masal Gecesi

Masal Gecesi, 14 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Masal Gecesi

Masal Gecesi, 14 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"Masallar halkın ortak aklının ürettiği değerlerdir. Dilden dile, her yerde anlatılır, paylaşılır, çoğalırlar.

Onları aramak ve bulmak, çoğaltmak, paylaşmak, ortak hafızamızdaki yerlerini hatırlamak, masalların renk verdiği bir gelecek kurmak istiyoruz. 

Tekrar edilmesi, hayatımıza girebilmesi, daha çok anlatılabilmesi için…"

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Masal Gecesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Nazım Hikmet, Nazım Hikmet, Ali Suavi, 14 Nisan, Istanbul, İstanbul, Ruhi Su, Kadıköy, Hayır