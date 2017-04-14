Masal Gecesi, 14 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



"Masallar halkın ortak aklının ürettiği değerlerdir. Dilden dile, her yerde anlatılır, paylaşılır, çoğalırlar.



Onları aramak ve bulmak, çoğaltmak, paylaşmak, ortak hafızamızdaki yerlerini hatırlamak, masalların renk verdiği bir gelecek kurmak istiyoruz.



Tekrar edilmesi, hayatımıza girebilmesi, daha çok anlatılabilmesi için…"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Masal Gecesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır