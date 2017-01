'Masal Dünyası' adlı çocuk oyunu 01 Şubat 2017 tarihinde, 13.00 - 15.00 seanslarıyla minik seyircisiyle buluşuyor.



Yöneten: Kamer YIZDIK OK



Yazan: Kamer YIZDIK OK, Okab ÇABALAR



Oyuncular: Beste AKSAÇ, Cemal Aşkın ALPÇETİN, Çetin OK, Erkan KOCAMAN, Lale BAŞARA, Sevil HOCALAR



Tüm Halkımız Davetlidir.