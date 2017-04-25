Masal Diyarı Alsace'ın Rakibi:

Würzburg, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Weikersheim, Creglingen, Schillingsfürst, Dinkelsbühl, Nördlingen, Donauwörth, Ausburg, Landsberg Am Lech, Schongau, Rottenbuch, Steingaden, Schwangau, Bad Mergentheim, Röttingen, Rothenburg, Feuchtwangen, Wallerstein, Harburg, Rain, Friedberg, Hohenfurch, Peiting, Wildsteig, Halblech ve Füssen... "Romantik Yol" diye adlandırılan 28 köy, kasaba ve 440 km'lik yol, Strasbourg-Colmar'ın rakibi olacak kadar masalsı. Avusturya sınırına yakın 440 km'lik yol Almanya'da keşfedilmeyi ve tatilcilerin yeni rotasına eklenmesini bekliyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ROTA:

Yol boyunca hem dinleneyim, hem fotoğraf çekeyim istiyorsanız araç kiralamanız şart. Kiraladığınız araçta mutlaka navigasyon olmasına dikkat edin. Masalsı kasabaları 1-2 saatte dolaşabilir, Freiburg → Heidelberg → Wüzburg → Rothenburg → Augsburg → Friedberg → Lansberam Lech → Nördlingen → Donauwörth → Finkelsbühl → Rain → Füssen → Trieberg rotasını takip de edebilirsiniz. Seçtiğimiz dönem dolayısıyla Almanya'nın İsviçre'ye yakın olan yerlerinde kar olması, diğer yerlerinde ise "hoşgeldin bahar" demek için paha biçilemez ayrıntı.

Rotanızı Freiburg'tan başlatabilir, şehrin sembolü haline gelen "yelkenleri" su yolu kanallarında yüzdürebilir, Almanya sosyetesinin görmekten keyif aldığı "Baden Baden"e yönünüzü çevirebilirsiniz. Würzburg'dan 60 km uzaklıkta ve surlarla çevrili masalsı kasaba Rothenburg'u Tauber nehri üzerindeki Rothenburg, parke taşlı yolları, evleri, Orta Çağ ruhu ile göremeye devam edebilirsiniz. Ayrıca Rothenburg'da dolaşırken Japon turistler dikkatinizi çekebilir. Bunun nedeni ise Japonlar şehrin kopyasını inşa etmişler ve kardeş şehir ilan etmişler. Rothenburg'un snowball adı verilen kartopu şeklindeki tatlısının tadına bakın. Hamurun top şekline getirilip, yağda kızartılıp sonrada çikolata, şekerlemelerle, çeşitli şeker kristallerine batırılmasıyla yapılır. Böylece meydanın hemen yanı başındaki kuleye çıkmak için enerji toplamış olursunuz. Sırtını Alp Dağları'na yaslamış olan Füssen'e gittiğinizde yapacağınız en önemli şey Neuschwanstein ve Hohenschwangau Şatoların görmek. Dinkelsbühl, kale duvarları ile çevrili olması nedeniyle günümüze gelebilmiş tek Ortaçağ şehri.



Haberler.com Şaziye Ceyhan