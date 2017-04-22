Maşa ve Koca Ayı Tekirdağ'da

Çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film karakterleri Maşa ve Koca Ayı Tekirdağlı çocuklar ile bir araya geldi.



Süleymanpaşa ilçesinde, Tekira AVM tarafından düzenlenen Maşa ve Koca Ayı etkinliğinde çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönlünce eğlendi. Alışveriş merkezinin zemin katında oluşturulan platformda Koca Ayı'nın ağaç evi kuruldu, Maşa ve Koca Ayı maskotları da sahnede moderatör desteğiyle çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak minik ziyaretçilere uzun yıllar hatırlayacakları bir gün yaşattı.



Alışveriş merkezinden yapılan açıklamada, ziyaretçilerin etkinlikten ücretsiz faydalanabileceği ve etkinliğin 23 Nisan'da da saat 12.45'ten 18.00'e kadar devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ