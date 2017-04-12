Masa Tenisinde Kupalar Candarlı Orta Okulunun Oldu

Aldıkları kupalar ile İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı makamında ziyaret eden öğrencilere başkan Sargın masa tenisi, rakep ve toplar ile ödüllendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda yapılan yarışlara 35 öğrenci katıldı. Candarlı Ortaokulu öğrencilerinden birinci olan Recep Aytaş ve ikinci olan Enes Çetin Bursa'da İznik'i temsil ettiler.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın yaptığı açıklama da "Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerimizi kutluyor ve gözlerinden öpüyorum. Aynı zamanda masa tenisinde yetenekli olan bu gençlerimizin Candarlı Ortaokuluna Masa tenisi, rakep ve top hediye ediyorum. İnşallah kendileri daha iyi geliştirirler ve daha güzel yerlerde görürüz. Spor dallarında kendini yetiştiren tüm öğrencilerimiz; güçlü, kararlı, paylaşımcı ve sorumluluk duygusu taşıyan sporcular olarak yetişmektedir. Öğrencilerimizin spor alanlarına yönelmeleri onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizi spor alanlarına yönlendirmeliyiz. Bu arada öğrencilerin yetişmesinde önemli destek olan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargına kupaları sunarken Candarlı İlk ve Orta Okul Müdür Yardımcısı Onur Tokgöz, Beden Eğitimi Öğretmeni Cihanşah Kılıç, Öğrenci velisi (Hacıosman Mah. Muhtarı) Hasan Aytaç'ta katıldı.