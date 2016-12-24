Masa Tenisi Yıldızlar Grup Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar A Grup Yarışmaları Bilecik'te başladı.



İstasyon Karasu Mevkisi Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın altında özgür ve bağımsız yaşayabilmemiz için, bu müsabakaları huzurlu bir şekilde yapabilmemiz için, bizlerin rahat bir şekilde nefes alabilmesi için nefeslerini veren, bizler için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Masa tenisinin ülkemizde yaygın olarak yapılan, kolay ve seviyeli branşlardan birisi olduğunu ifade eden Yıldız, müsabakalarda ter dökecek tüm sporculara, antrenör ve hakemlere başarılar diledi.



17 ilden 250 sporcunun katıldığı masa tenisi yıldızlar A grubu müsabakaları 25 Aralık'ta sona erecek.