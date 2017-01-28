Masa Tenisi Ünilig C Grubu 1. Ayak Müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 11 erkek ve 5 kadın takımında 48 sporcu katılıyor. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda takımlar, puan alabilmek için mücadele ediyor.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Cüneyt Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sporcuların yurtdışında aldığı başarılar sayesinde masa tenisinde daha fazla tanınmaya başladıklarını söyledi.



Devşirme sporcuların kulüplerde yetişmesi sonucu Masa Tenisi Milli Takımı'nın daha fazla derece elde etmeye başladığını ifade eden Köksal, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şampiyonlar liginde dereceler elde ettiğini anlattı.



Melek Hu, Ahmet Li ve Gencay Menge gibi milli sporcuların Türkiye'yi Avrupa'da temsil edip derece yaptıklarını hatırlatan Köksal, "En son Pekin Olimpiyatları'na katılmamızla başlayan süreç, Avrupa'da daha fazla söz sahibi olmamızın yolunu açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları sayesinde masa tenisine daha fazla önem verilmeye başlandı." dedi.



Müsabakalar, yarın sona erecek.