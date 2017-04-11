Masa Tenisi: Türkiye Üniversiteler Şampiyonası

Türkiye Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.



Bir otelde düzenlenen şampiyonada, 80 erkek ve 42 kadın takımından toplam 255 sporcu mücadele ediyor.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun temsilcisi Yalçın Gürpınar, yaptığı açıklamada, 81 ildeki üniversitelerden sporcuların şampiyonaya katıldığını belirtti.



Gürpınar, karşılaşmalar sonrası dereceye girecek sporculara kupa ve madalya verileceğini aktardı.



Şampiyona, 14 Nisan Cuma günü sona erecek.