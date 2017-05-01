Masa Tenisi Türkiye Finalistleri Belli Oldu

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2016-2017 Yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Masa Tenisi Küçükler (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları tamamlandı.



Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda büyük bir heyecanla 3 gün süren Masa Tenisi grup müsabakalarına 13 farklı ilden bay ve bayan olmak üzere 25 takım, toplam 170 sporcu, antrenör ve idareci katıldı. Masa tenisi grup müsabakaları sonrasında düzenlenen madalya töreninde konuşan Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Hoşgörü ve barış kenti Adıyaman'da gün boyunca centilmence mücadele eden 13 ilden 25 takım 170 sporcu ve konuklarımızı ağırlanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporu gençliğimiz açısından çok önemli görüyoruz. Ben dereceye giren tüm sporcularımızı ve bu organizasyona emek veren herkesi kutluyor, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan illerimize de başarılar diliyorum" dedi.



Yapılan müsabakalar sonucunda Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan illerin sıralamasında erkekler takımında, Gaziantep Kocatepe Orta Okulu, Kahramanmaraş Çağlayancerit Orta Okulu ve Hatay Başakşehir Koleji Orta Okulu olurken kızlar takımında, Batman IMKB Orta Okulu, Gaziantep Ülger Kepkep Orta Okulu ve Kahramanmaraş Çağlayancerit Orta Okulu oldu. - ADIYAMAN